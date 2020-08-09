Независимые экзит-поллы на выборах президента Беларуси показывают победу Тихановской

09.08.2020, 22:02, Новости дня

Независимые экзит-поллы, которые проводились на выборах президента Беларуси, показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Так, “Белорусский партизан” 7 августа опубликовал результаты опроса 15 450 избирателей на выходе из участков в ходе досрочного голосования. 64,9% из них заявили, что проголосовали за Тихановскую.

За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 16,1% опрошенных. Еще 14,4% избирателей заявили, что проголосовали против всех.

Похожие результаты приводятся в Telegram-паблике “Современная Беларусь” по итогам опроса почти 85 тыс. избирателей 9 августа.

За Тихановскую, утверждают авторы исследования, проголосовали 72,1% опрошенных, за Лукашенко – 13,7%.

Эти результаты прямо противоположны результатам официального экзит-полла, в соответствии с которым Лукашенко получил 79,7% голосов, Тихановская – 6,8%.