Независимые экзит-поллы на выборах президента Беларуси показывают победу Тихановской

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09.08.2020, 22:02, Новости дня

Независимые экзит-поллы, которые проводились на выборах президента Беларуси, показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. 

Так, “Белорусский партизан” 7 августа опубликовал результаты опроса 15 450 избирателей на выходе из участков в ходе досрочного голосования. 64,9% из них заявили, что проголосовали за Тихановскую.

За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 16,1% опрошенных. Еще 14,4% избирателей заявили, что проголосовали против всех. 

Похожие результаты приводятся в Telegram-паблике “Современная Беларусь” по итогам опроса почти 85 тыс. избирателей 9 августа.

За Тихановскую, утверждают авторы исследования, проголосовали 72,1% опрошенных, за Лукашенко – 13,7%.

Эти результаты прямо противоположны результатам официального экзит-полла, в соответствии с которым Лукашенко получил 79,7% голосов, Тихановская – 6,8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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