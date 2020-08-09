В Минске начались столкновения демонстрантов и ОМОНа – “Радыё Свабода”

09.08.2020, 22:02, Новости дня

В Минске вечером 9 августа начались столкновения демонстрантов с силовиками. Об этом сообщает “Радыё Свабода” (белорусская служба “Радио Свобода”).

Издание также отмечает, что сотрудники ОМОНа проводят жесткие задержания.

Портал TUT.BY сообщает в Telegram, что в белорусской столице несколько сотен человек вышли на проезжую часть проспекта Победителей. Сотрудники ГАИ пытались оттеснить людей на тротуар.

“Площадки возле гостиницы “Юбилейная”, а также возле Дворца спорта полностью заполнены людьми”, – говорится в сообщении.

“На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: “Уходи!”, “Наш дом – Беларусь!”. Гул стоит по всему проспекту”, – описывает TUT.BY происходящее в центре Минска.

По информации очевидцев, силовики применяют светошумовые гранаты.

Сегодня в Беларуси прошел основной день голосования на выборах президента страны. Официальный экзит-полл свидетельствует о победе действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%. При этом альтернативные опросы показывают победу его главной соперницы Светланы Тихановской с результатом 65–72%.