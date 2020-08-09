Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220

09.08.2020, 22:02, Новости дня

Жертвами взрыва в порту столицы Ливана Бейрута стали 220 человек. Об этом 9 августа сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, информирует The Union Journal.

Ранее было известно о 150 погибших.

Поисково-спасательные работы в Бейруте прекратили. Власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Аббуд рассказывал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. Среди причин взрыва рассматриваются халатность, случайность и “внешнее вмешательство” с использованием ракеты или бомбы.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.