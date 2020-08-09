VOAэкспресс 9 августа 2020

09.08.2020, 21:55, Новости дня

Коронавирус

Белый дом и представители руководства демократов в воскресенье вступили в дискуссию об указах президента Дональда Трампа о продлении дополнительных выплат десяткам миллионов американцев, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, и об отсрочке по уплате налога на заработную плату.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси назвала действия Трампа «мизерными, слабыми и неконституционными». Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что указы Трампа «не были его лучшим вариантом», обвинив Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера в провале двухнедельных переговоров о пакете помощи в связи с коронавирусом.

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Бразилия стала второй страной в мире, где от коронавируса умерли 100 тысяч человек. Ранее эту печальную черту перешагнули США, где зарегистрировано более 162 тысяч летальных исходов.

Землетрясение в Северной Каролине

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 3 километрах от города Спарта в Северной Каролине. По данным Геологической службы Северной Каролины, это самое мощное землетрясение в штате с 1916 года.

Информации о пострадавших не поступало, но городу с населением около 1800 человек нанесен небольшой ущерб, сообщил мэр Спарты Уэс Бринегар.

Нагасаки

Японский город Нагасаки отметил 75-ю годовщину атомной бомбардировки на церемонии у грандиозной Статуи мира, в ходе которой мэр города и люди, пережившие атаку, призвали мировых лидеров добиваться запрета ядерного оружия.

«Как страна, испытавшая на себе ужасы атомного оружия, мы призываем: пожалуйста, подпишите Договор о запрете ядерного оружия и позаботьтесь о его ратификации в кратчайшие сроки», – заявил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ.