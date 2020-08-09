Создан электрокатализатор для превращения углекислого газа в этиловый спирт

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09.08.2020, 21:54, Новости дня

Американским ученым удалось синтезировать новый электрокатализатор, преобразующий углекислый газ и воду в этанол с высокой эффективностью и селективностью.

По словам специалистов, соединение позволит утилизировать парниковый газ, а также получать этиловый спирт по низкой цене. Во время новой работы ученые обнаружили способ превращения углекислого газа и воды в этиловый спирт. Этанол применяется не только в спиртовой промышленности, но и во время изготовления компонента различных фармацевтических препаратов, топлива или антисептика.

Чтобы разобраться в работе нового электрокатализатора, специалисты провели рентгеноструктурный анализ материала путем облучения его источником фотонов APS.



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