Названы фрукты, которые необходимо употреблять во время борьбы с раком

09.08.2020, 21:54, Новости дня

Эксперты назвали фрукты, которые необходимо употреблять во время лечения онкологического заболевания и после его завершения.

По словам специалистов, изменение рациона способно уменьшить проявление последствий проведенной химиотерапии. Эксперты советуют включать в рацион бананы. Эти фрукты помогут справиться с диареей и запорами благодаря наличию пектина в составе. Не стоит забывать о пользе грейпфрута, который богат ликопином, обладающим противораковыми свойствами. Витамин С в составе лимона помогает тормозить процесс распространения метастазов.

Яблоки содержат большое количество пектина, магния и витамина С. Такой состав способствует торможению увеличения числа пораженных тканей. Подавить рост раковых клеток также может апельсин.