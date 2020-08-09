Медики рассказали о пользе регулярного потребления картофеля

09.08.2020, 21:53, Разное

Медики рассказали, какую пользу для организма человека может принести регулярное потребление картофеля. Корнеплод богат витаминами и другими важными для здоровья веществами.

Большинство людей сейчас ограничивает употребление картофеля из-за большого содержания в нем крахмала, способного приводить к отложению жира на животе, бедрах, ягодицах. Как показывают проведенные исследования, картофельный полисахарид впитывается в кровь, не накапливаясь в виде жира. Если чрезмерно увлекаться блюдами из картофеля, то это ведет к скоплению углеводов в печени и мышцах, расход которых происходит в результате физических упражнений.

Картофель содержит в своем составе витамины группы В, положительно воздействующие на нервную систему и борющиеся со стрессами, а также витамин К, Е и С. Продукт богат фолиевой кислотой, каротиноидами, калием, фосфором, магнием, железом и цинком. Он имеет еще такие антиоксидантные вещества как альфа-липоевая кислота, снижающая артериальное давление; кверцетин, обладающий противовоспалительным эффектом и защищающий клетки организма от влияния свободных радикалов; флавоноиды, предотвращающие развитие сердечно-сосудистых заболеваний.