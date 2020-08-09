 

Что происходит в Минске после объявления о победе Лукашенко

09.08.2020, 21:43, Разное

По данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко набирает 82,08% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская – 6,98%.

Результаты прокомментировала глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Она призвала проигравших кандидатов спокойно принять поражение, поздравить победителя и не нагнетать протестные настроения.

Тем временем в Минске неспокойно. С раннего утра в городе отмечаются проблемы с интернетом, не работали мессенджеры, социальные сети и некоторые популярные ресурсы.

В город ввели армию и дополнительные отряды милиции и ОМОНа. Также замечено множество автозаков и спецтехники для разгона митингов.

Сообщается, что в настоящее время силовиками перекрыта центральная площадь Независимости в Минске. На ней оппозиция собиралась устроить акцию протеста.

По данным телеграм-каналов, площадь заблокирована со всех сторон по периметру. На прилегающих улицах дежурят наряды правоохранителей. Также очевидцы заметили спецтехнику в студенческом городке Белорусского государственного университета.

По данным телеграм-канала “Nexta Live”, в Минске закрыты станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Купаловская”, “Немига” и “Молодежная”. Поезда проезжают их без остановки.

Тем не менее высокой протестной активности в городе пока не наблюдается. Однако поступают сообщения о задержаниях у нескольких избирательных участков.

Избирательные участки закрылись в 20 часов, Пользователи Сети сообщают, что после окончания голосования рядом с ними начали собираться люди.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: Нитка натурального жемчуга в современном дресс-коде

18.07 / В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

29.06 / Ученые: МРТ-сканирование поможет определить агрессивные формы рака

02.08 / Актер из “Человека Паука” и “Интерстеллара” Тофер Грейс стал отцом во второй раз

19.07 / В Ростове-на-Дону оползень разрушил крупнейшее в России место захоронения жертв холокоста

08.08 / Личное: “У него репутация бабника и тусовщика”

05.08 / Мнение: Фортуна

02.07 / Глазьев продолжил “крестовый поход” против Набиуллиной

19.07 / Мнение: Статистика репрессий в СССР, чем заняться в тюрьме и Ленин про снос памятников

16.07 / Infiniti QX80: добрый великан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска