Прохожие нашли тело школьника за торговым центром в Саратове

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09.08.2020, 21:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСледователи выясняют обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие обнаружили за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова.

Прохожие днем 9 августа нашли за торговым центром, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе, тело 13-летнего ребенка, передает Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Уточняется, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. СК нашел родителей мальчика, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что к жителю Приморского района Петербурга в квартиру пришла знакомая и принесла в пакете мертвого младенца.



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