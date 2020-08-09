Лукашенко набрал на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

09.08.2020, 21:30, Новости дня

Действующий президент Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся в воскресенье в Белоруссии выборах главы государства с 71,4% голосов, согласно результатам экзитпола по заказу телеканала СТВ, проведенного Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета.

Согласно данным экзитпола по заказу СТВ, Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 71,4% голосов, Тихановская набирает 10,1%, передает ТАСС.

Напомним, согласно данным экзитполов Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18.00, составил 79% избирателей.