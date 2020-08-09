Кардиолог Сергей Иванов назвал допустимую дозу спиртного для сердца

09.08.2020, 21:09, Разное

Кардиолог Сергей Иванов считает, что благодаря умеренному потреблению крепких напитков можно избежать возникновения атеросклероза. Он назвал наиболее допустимую для здоровья сердца дозу спиртного.

Малые дозы алкоголя позволяют предотвратить развитие некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Для пользы женщинам разрешено около 32 граммов этанола, а мужчины могут позволить себе выпить 36 граммов чистого спирта. Суточная норма составляет 70 грамм напитка до 40 градусов. Можно выпить 240 мл сухого вина в день, отмечает врач.

Любое другое количество крепких напитков, превышающих указанный объем, пагубно отражается на состоянии печени, сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов. Медик не рекомендует употреблять пиво, особенно мужчинам. В пенном напитке очень много калорий и эстрогенов, являющихся женскими половыми гормонами. Из-за регулярного потребления пива у представителей мужского пола уменьшается количество тестостерона.