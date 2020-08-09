Российские гребцы показали достойные результаты на Большой московской регате

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09.08.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСпортсмены сборной РФ по академической гребле показали достойные результаты на завершившейся в воскресенье Большой московской регате, сообщил президент Федерации гребного спорта РФ олимпийский чемпион Алексей Свирин.

«Профессионалы практически в идеальной форме. Погода была идеальной для того, чтобы продемонстрировать спортивные результаты, и вот у нас два рекорда гребного канала – в парной мужской четверке и женской восьмерке. Могу сказать, что по результатам двухмесячной подготовки в ограниченном режиме результаты достойные», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что большая московская регата прошла с 7 по 9 августа на воде гребного канала в Крылатском. Участниками соревнований стали около 500 спортсменов из четырех стран.

Тем временем стало известно, что этап Кубка мира по каноэ спринту, на котором будут разыграны олимпийские лицензии для участия в Олимпиаде в Токио, в 2021 году пройдет в Барнауле. Эксперты уверены, что для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, которое привлечет в регион иностранных туристов.



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