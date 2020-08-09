Эксперт Дмитрий Конаныхин рассказал об опасности колонизации Марса для человечества

09.08.2020, 20:53, Разное

Освоение таких космических объектов, как Луна и Марс для людей может остаться только мечтой. Так считает эксперт, блогер, экс-ракетоноситель Дмитрий Конаныхин. Он пояснил об опасностях возможной колонизации Марса для человечества.

Человеческие возможности не безграничны, и в космосе он может находиться не более 100 дней. Кроме высокого солнечного излучения космос пронизывает множество высокоэнергетических галактических лучей. Речь идет об атомах меди, железа, разогнанных до огромных скоростей. На протяжении всего пути к Марсу в головной мозг космонавта может попасть около 50 подобных энергетически заряженных частиц. Согласно проведенным российскими учеными исследованиям, в которых участвовали обезьяны, в результате попадания галактических лучей в мозг, у примата нарушается координация и он перестает ориентироваться в пространстве.

По словам специалиста, те, кто обещают людям “покорить” Красную планету, предпочитают замалчивать об имеющихся во Вселенной проблемах, опасных для человека. Ещё один немаловажный аспект – поверхность Марса нельзя назвать пригодной для жизни из-за отсутствия на планете магнитного поля. Это обрекает обитателей Земли на “расстрел” атомными частицами. Космонавт не сможет находиться за пределами Голубой планеты больше трех месяцев из-за реактивных двигателей внешнего сгорания, использующихся в современных космических аппаратах. Такая техника не обеспечит безопасного перемещения и нахождения в космосе.