Участники конференции по Ливану договорились выделить стране более 250 млн евро

09.08.2020, 20:53, Новости дня

Участники конференции по поддержке Ливана договорились в короткие сроки выделить стране в общей сложности 252,7 млн евро, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Данная сумма будет направлена Ливану в краткосрочной перспективе, чтобы удовлетворить насущные потребности ливанского народа, передает РИА «Новости».

Россия направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.