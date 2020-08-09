“Беларусь – не проходной двор”. Задержанных в Минске журналистов “Дождя” депортируют

09.08.2020, 20:50, Новости дня

Задержанных в Беларуси корреспондентов российского телеканала “Дождь” Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова выдворят из страны. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В министерстве добавили, что российские журналисты работали в стране без аккредитации.

Глаз заявил, что при МИД Беларуси аккредитовали более 300 иностранных журналистов, в то же время “кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется”. Он подчеркнул, что “Беларусь – не проходной двор, а государство, где работают законы”.

Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента страны.

В выборах участвуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Светлана Тихановская (она считается главным конкурентом нынешнего президента), сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

По данным экзит-полла, за Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей.