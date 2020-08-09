 

В Роспотребнадзоре поставили под сомнение угрозу распространения лихорадки SFTS

09.08.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОпределенная угроза распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в мире есть, но реальной угрозы для РФ пока нет, так как границы с Китаем остаются закрытыми, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала. Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет», – передает РИА «Новости» его слова.

Малеев пояснил, что на данный момент нужно разобраться, какие клещи переносят лихорадку, так как, возможно, в РФ таких нет.

«Сейчас нужно изучать и следить за лихорадкой, но заранее паниковать не стоит», – подчеркнул Малеев.

Ранее сообщалось, что в РФ не зафиксировано случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о появлении которой ранее заявляли в Китае. Кроме того, на данный момент разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР– и ИФА-тестов.

Напомним, в Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей. Заболевание, как утверждается, способно убить человека.



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