Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 100 тысяч

09.08.2020, 20:45, Новости дня

Бразилия стала второй страной в мире, где от коронавируса умерли 100 тысяч человек. Ранее эту печальную черту перешагнули США, где зарегистрировано более 162 тысяч летальных исходов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на днях заявил, что, несмотря на большое число жертв, его «совесть чиста». В июле он сам переболел COVID-19 и утверждает, что делает «все возможное, чтобы спасти жизни людей».

По мнению экспертов, из-за недостаточных объемов тестирования число бразильцев, зараженных коронавирусом, может быть в шесть раз больше официальной статистики.

Тем временем, число подтвержденных случаев коронавируса в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 5 миллионов. За США идет Бразилия, где зарегистрировано более 3 миллионов случаев заболевания. На третьем месте находится Индия – более двух миллионов.

Американский Институт показателей и оценок здоровья опубликовал прогноз, согласно которому к 1 декабря в США от коронавируса умрут почти 300 тысяч человек, если американцы не начнут постоянно носить маски.

Директор института Кристофер Мюррей заявил, что если 95 процентов американцев начнут носить маски, то более 66 тысяч жизней будут спасены.

Министерство здравоохранения Мексики в субботу сообщило о почти 6500 новых случаях COVID-19 и почти 700 умерших. По числу летальных исходов Мексика занимает третье место, уступая лишь США и Бразилии. По данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерло более 46 тысяч жителей этой страны.

Правительство Франции ввело обязательное ношение масок в оживленных районах, кроме некоторых туристических объектов, включая Эйфелеву башню. Правило вступает в силу с понедельника. Правительство сообщило, что французская индустрия туризма недополучила по меньшей мере 35-47 миллиардов долларов из-за кризиса в области здравоохранения.

«Французы массово участвуют в возрождении туристического сектора, отдавая предпочтение Франции», – заявил госекретарь по делам туризма Жан-Батист Лемуан в интервью газете Journal du Dimanche. Он отметил, что 70 процентов французских отпускников решили остаться в своей стране.

Новые требования о ношении масок в субботу вступили в силу в Великобритании – они распространяются на большинство помещений. В Англии и Шотландии маски должны носиться в религиозных учреждениях, банках, библиотеках и многих других местах.

Маски уже были обязательны в магазинах и в общественном транспорте. Более строгие меры были введены для сдерживания всплеска случаев коронавируса в стране после ослабления карантинных ограничений.

Путешественники, прибывающие в Германию из большинства неевропейских стран, а также регионов ЕС с высоким уровнем инфицирования, должны сдавать тесты на коронавирус. Ранее прибывающие из зон высокого риска должны были уходить на 14-дневный карантин или сдать анализ, который должен дать отрицательный результат.

В Австралии в воскресенье зарегистрировано 404 новых случая: 10 в Новом Южном Уэльсе и 394 – в Виктории. В Виктории было зарегистрировано 17 смертей.

Новая Зеландия сообщила, что в стране не было случаев местной передачи вируса в течение 100 дней.