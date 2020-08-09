Марсоход NASA Perseverance будет превращать СО2 в кислород на планете

09.08.2020, 20:30, Разное

Запущенный 30 июля марсоход NASA Perseverance, оснащенный множеством передовых технологических систем, попытается превращать СО2 на поверхности планеты в кислород. Это очень важный шаг на пути к обнаружению признаков жизни на Марсе.

В переводе название Perseverance значит упорство, настойчивость. Устройство было разработано специалистами Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института. В целях выработки кислорода на Красной планете марсоход оснастили экспериментальным Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE. Прибор разработали научные сотрудники Массачусетского университета для произведения из атмосферы планеты необходимого для жизни газа.

Кислород является весьма громоздким для космической транспортировки на Марс. Специалисты сомневаются, что астронавтам удастся доставить его в нужном для людей и заправки кораблей количестве. С этой проблемой и попытается справиться прибор MOXIE.