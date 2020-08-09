Ученые научились определять по голосу COVID-19 с помощью нового искусственного интеллекта

09.08.2020, 20:30, Разное

Ученые, представляющие Люксембургский институт науки и технологий, совместно с коллегами из Люксембургского университета смогли создать необычный искусственный интеллект. Новая компьютерная система позволяет определить по голосу наличие COVID-19 у человека.

Голоса больных могут меняться из-за респираторных заболеваний, включающих одышку, боль в горле и сухой кашель. Эти симптомы, проявляющиеся под воздействием COVID-19, разработанная программа помогает выявить. Как объяснил Муханнад Исмаэль, возглавляющий научную работу, разработчики отталкивались от передовых исследований, нацеленных на распознавание больных простудой пациентов по акустике голоса.

Использование искусственного интеллекта не должно отменять необходимости проведения медицинских тестов. Инновационная система является лишь дополнением существующих методов выявления опасного вируса, позволяющим предварительно оценить состояние пациента. Благодаря применению нейросети удастся свести к минимуму риск, которому подвергаются медицинские работники.