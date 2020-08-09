 

Мирослава Карпович подразнила хейтеров изображением полуобнаженного тела

09.08.2020, 20:17, Разное

Популярная актриса Мирослава Карпович разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию с использованием личного фотоснимка, на котором предстала полуобнаженной. Пост телезвезды вызвал противоречивые комментарии – от хейтеров и поклонников.
Опубликованное видео представляло собой некий анимированный микс, основным элементом которого являлся довольно эффектный фотоснимок хозяйки аккаунта. На нём, в частности, Мирослава Карпович сфотографировалась, присев на корточки, одетая лишь в джинсовые брюки и высокие сапоги черного цвета. Верхняя часть туловища красавицы, глядящей вполоборота на воображаемого зрителя, полностью лишено всякой одежды. При этом бюст она все же прикрыла почти полностью левой рукой, оставив для обозрения лишь самую малую его часть, а кроме того – на спине красуются белые накладные крылья, завершающие образ артистки. Также композицию видеоработы дополняют машущая крыльями мультипликационная бабочка голубого цвета, сидящая на крыле, и романтичная чувственная музыка “за кадром”. Оригинальный ролик знаменитость предпочла никакими текстовыми тирадами не сопровождать.

Стоит отметить, что в последнее время личность Мирославы Карпович является очень обсуждаемой среди пользователей соцсетей. Причиной тому стали её романтические отношения с актером Павлом Прилучным, незадолго до появления которых расставшимся со своей супругой, телезвездой Агатой Муцениеце. Впрочем, появившиеся вскоре слухи стали упорно твердить о существовании связи Карпович и Прилучного еще до разрыва отношений с его женой, что спровоцировало множественные нападки хейтеров на звезду “Папиных дочек” в соцсетях. Сперва артистка закрыла возможность размещения комментариев под своими постами, однако вскоре данное ограничение все же сняла.

Подобной “щедростью” хейтеры поспешили воспользоваться уже в вышеупомянутой видеопубликации, обвинив Мирославу Карпович в бесстыдстве и вульгарности. “Вот так, наверное, Прилучного и соблазнила!”, “Что за моду взяли, голышом сниматься!” – такими комментариями сопроводили романтическое видео недоброжелатели красотки. Однако большинство поклонников отметили пост любимицы очень восторженными комментариями: “Классно выглядишь!”, “Ангелочек”, “Свети ярче всех!”.



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