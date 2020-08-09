На выборах президента Белоруссии опубликованы данные экзитполов
09.08.2020, 19:16, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзит-поллов. По предварительным данным, он набирает 79,7% голосов.
Как показали опросы, Светлана Тихановская получила 6,8% голосов, Анна Канопацкая – 2,3%, Андрей Дмитриев – 1,1%, а Сергей Черечень – 0,9% голосов, передает РИА «Новости»
Напомним, уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18.00, составил 79% избирателей.
В воскресенье на президентских выборах в Белоруссии работали более 5,7 тыс. избирательных участков.
Ранее Лукашенко сообщил, что в случае победы на выборах свой первый визит он совершит туда, куда его пригласят.
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