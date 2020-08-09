Появились граффити с известными киногероями на фасадах «Ленфильма»

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09.08.2020, 20:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГраффити с изображением персонажей из известных картин «Ленфильма» появились на четырех фасадах павильонов киностудии в преддверии открытия здесь арт-пространства Kino Corner.

«Была задача – рассказать о классике современным языком, чтобы это было понятно, чтобы это было узнаваемо. И мы пригласили граффити-художников HoodGrafft, Van Gee, Лешу Мелки, Urban Fresco и других, которые бы смогли молодежным сленгом рассказать о «золотой коллекции». Мне кажется, что нам удалось это сделать. Выглядит это очень масштабно, эффектно. И мне кажется, что это сподвигнет молодежь заинтересоваться фильмами золотой коллекции», – передает РИА «Новости» слова одного из кураторов проекта Ксении Породько.

Уточняется, что на данный момент уличные художники завершают свои работы. На фасадах павильонов уже появились граффити с изображением персонажей известных картин «Ленфильма»: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Свадьба в Малиновке», «Собачье сердце», «Соломенная шляпка» и других.



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