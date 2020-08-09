Мнение: Цифровизация Москвы, просто о коронавирусе и зарплаты на удалёнке

09.08.2020, 20:10, Разное

1. В 2020 году Москва обошла Токио в рейтинге цифровой трансформации городов мира от Международного агентства Tholons. За год Москва поднялась на 6 мест, с 23-го на 17-е. Оно и неудивительно, ведь в нашей столице действительно вкладывают огромные силы и средства во внедрение новых технологий:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/moskva-oboshla-tokio-i-varshavu-v-reitinge-cifrovoi-transformacii-megapolisov-5f291a1fe231464d1ce60120

На первых местах рейтинга расположились индийский Бангалор и бразильский Сан-Паулу. Представляю, какой там сейчас киберпанк.

2. Читатели прислали ссылку на канал доктора, который интересно рассказывает про коронавирус. Я не врач, и я не могу оценить канал с медицинской точки зрения, но видеозаписи весьма занимательны:

https://www.youtube.com/channel/UCXJYy66gIOEsT04ndBUBFPw/videos

https://www.youtube.com/watch?v=olaKiyMi4_4

3. Большинство россиян ожидаемо высказались против снижения зарплат при переходе на удалённую работу:

https://lenta.ru/news/2020/08/03/distant/

Россияне выступили резко против снижения заработной платы сотрудника при переходе на дистанционный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Единой России».

Согласно данным опроса, 93 процента жителей России уверены в необходимости сохранения полной зарплаты на удаленке. В целом 92 процента россиян считают, что работник при переходе на дистанционный режим должен иметь такие же права, как и обычный сотрудник.

Респонденты также отметили важное значение вопросов, связанных с личным временем на удаленке. Абсолютное большинство уверено в том, что привлекать сотрудника к работе в личное время возможно только при оплате сверхурочных. Россияне подчеркнули, что человек не должен быть на связи 24 часа в сутки.

Здесь примечателен сам факт проведения подобных опросов нашими парламентариями, ибо это показывает, в каком направлении дальше будет двигаться страна, как будет развиваться наш рынок труда и меняться трудовой кодекс.

Понятно, что прямо завтра на удалённую работу большинство населения перейти не сможет, но всё идёт к тому, что удалёнка будет обыденным, хорошо отрегулированным в правовом отношении явлением.