В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

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09.08.2020, 20:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЦентр Минска в воскресенье, основной день голосования на выборах президента Белоруссии, постепенно перекрывается силовиками, сообщили белорусские СМИ.

«Милиция не пускает людей на площадь Независимости в Минске. Перекрыты подходы и к Октябрьской площади. Силовики дежурят у метро, в подземку пропускают и выпускают выборочно», – передает «Интерфакс» сообщение очевидца со ссылкой на портал tut.by.

Уточняется также, что закрыты также вход и выход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны Независимости, со стороны вокзала ограничений нет.

Кроме того, стало известно о задержании лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова.

«Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской», – рассказала пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. 

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

Позже Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга – арестованного блогера Сергея Тихановского – принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.



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