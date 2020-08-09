Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

09.08.2020, 20:08, Разное

Президентская кампания в Белоруссии вошла в завершающую стадию – на закрывшихся избирательных участках начался подсчет голосов, а оппозиция готовится к протесту. В интернете уже распространяются методички с призывами к захвату зданий и борьбе с милицией. Власти в ответ стянули в Минск войска и спецтехнику. Есть ли у оппозиции шанс отнять власть у Александра Лукашенко если не на выборах, то после них?

В воскресенье в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики. Как информирует республиканский ЦИК, по состоянию на 18:00 явка составила более 79%, что позволяет Минску признать выборы состоявшимися.

Сразу после закрытия избирательных участков появились первые данные экзитполов. Согласно этим данным, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7 % голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская получает 6,8 %. Другие кандидаты набрали менее пресловутых трех процентов: Анна Канопацкая получает 2,3 %, Андрей Дмитриев – 1,1 %, Сергей Черечень – 0,9 процента.

Глава ЦИК Лидия Ермошина утром в воскресенье признала, что кандидаты на пост президента не равны по уровню. «Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах», – отметила Ермошина.

Немногочисленные международные наблюдатели одобрили ход голосования. Так, миссия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно. Схожего мнения придерживается и член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, отмечая проблемы с работой интернета в стране, передает РИА Новости.

На качество интернета пожаловались не только наблюдатели и СМИ, но и простые белорусы. По словам читателей газеты ВЗГЛЯД в Минске и Могилеве, ближе к полудню скорость интернета упала до минимальных значений, из-за чего перестали работать мессенджеры и мобильные приложения.

Напомним, на пост главы республики претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская, и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Что касается самого Лукашенко, то он не особо рассчитывает на международное признание выборов в стране. При этом фаворит президентской гонки выразил готовность к диалогу с оппозиционерами в случае, если они будут придерживаться нормы закона. «А если вы будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия», – добавил действующий президент.

«Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», – резюмировал Лукашенко.

Правда, к вечеру ситуация в белорусской столице все же накалилась: милиция готовится окружить центр Минска, ОМОН перекрыл для пешеходов проспект Независимости, а на въезде в город замечена спецтехника, включая водометы и автозаки. Кроме того, белорусские силовики задержали журналистов телеканала «Дождь», которые работали на выборах без аккредитации. Посольство РФ в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации и вскоре было объявлено о выдворении задержанных журналистов из страны.

Что касается других кандидатов, то наибольшее внимание к себе привлекла Светлана Тихановская. На избирательном участке, где она голосовала, ее сторонники скандировали «Света! Света!» и бурно аплодировали. «Я очень хочу, чтобы выборы были честными. Если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы с этим согласимся», – сказала представитель оппозиции в интервью порталу «Tut.by»

Любопытно, что белорусы активно голосовали не только внутри страны, но и за ее пределами, что привело к длинным очередям на избирательных участках. В Москве, например, очередь растянулась от 800 метров до километра, передает «Sputnik Беларусь». Нечто подобное, хоть и в других масштабах, замечено в Праге и Варшаве. А в Киеве белорусы потребовали ускорить работу избирательной комиссии. В ответ на это в посольстве заявили, что «медлительность» работы комиссии вызвана тем, что в здании якобы было обезврежено взрывное устройство. В то же время в ЦИК республики назвали очереди результатом провокаций и саботажа во стороны оппозиции, информирует «БЕЛТА».

Белорусский ЦИК признает, что там «не ожидали столь высокой явки». Хотя по белорусским меркам высокая явка не является чем-то экстраординарным. Так, на выборах президента в 2015 году явка составила 87%, в 2010 году – 90%, а в 2006 году – 92%.

Впрочем, еще утром в день голосования представители радикальной оппозиции опубликовали в соцсетях инструкцию по организации «майдана» в случае победы Лукашенко. В частности, 10 августа предлагается устроить забастовку на государственных предприятиях до конца рабочего дня с требованием проведения новых выборов.

Протестующих также призывают собираться в своих городах на площадях, в скверах, на парковках и других наиболее популярных площадках, в том числе около районных администраций. Отмечается, что если начнутся задержания, митингующим необходимо объединится вместе и не убегать. В ответ на насилие со стороны силовиков предлагается не отдавать задержанных и блокировать движение автомобилей и спецтранспорта, рассыпать на дорогах гвозди и самодельных «ежей».

Для регионов существуют свои инструкции, там предлагается заблокировать, но не захватывать, здание местного исполкома и «требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов». «А если площадь будет перекрыта, то все еще проще – направляйтесь прямо к дому чиновника», – советуют авторы инструкции.

«Такие призывы в любой стране мира являются как минимум нарушением общественного порядка. А как максимум – уголовным преступлением. Потому неудивительно, что Лукашенко заботится о недопущении подобных вещей», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич.

Собеседник отметил, что властям республики следовало гораздо раньше предполагать масштабы протеста, потому что «число несогласных с политикой Лукашенко достаточно велико».

«Но если говорить о сценарии длительного противостояния на улицах, то он маловероятен. Попытки нападения на сотрудников органов власти будут пресекаться. Шансы оппозиции взять власть с помощью уличных протестов после выборов близки к нулю», – полагает эксперт.

«А вот как поведут себя законопослушные граждане, которые не согласны с политикой президента – это главный вопрос для Лукашенко», – констатировал Межевич.

По мнению эксперта, оппонентов власти можно превратить в соратников. «Тех, кто работает в аграрном секторе, можно привлечь грамотными реформами сельского хозяйства. Это же касается и работников промышленности», – уверен политолог.

«Было бы здорово, если бы Лукашенко занялся этим год назад. Но теперь ему придется начать реформы сразу после выборов. В противном случае протестная активность будет нарастать и подогреваться с запада в лице Польши, с юга в лице Украины, а с севера в лице Литвы. Если кто-то этого не понимает – он дурак, а если понимает, но не реагирует – он просто враг», – заключил Межевич.