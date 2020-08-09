Лукашенко предварительно набрал 82 процента

09.08.2020, 20:07, Новости дня

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии, у Светланы Тихановской 6,98%, сообщила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

По ее словам, несколько минских участков продолжают работу из-за очередей, впервые в истории республики. Окончательные итоги выборов президента, по словам главы ЦИК, будут подведены в пятницу, 14 августа.

– Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти, — сказала она.

В 22:00 Ермошина пообещала рассказать о первых результатах выборов.

– Надеюсь, до 2 часов ночи нам удастся провести предварительные итоги выборов по всей стране,— сказала она.

Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.

Согласно данным официальных экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов. Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов.