“Мы ухаживаем за собой”: Наталья Бочкарёва раскрыла секрет привлекательности русских женщин

09.08.2020, 19:53, Разное

Популярная актриса Наталья Бочкарёва разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о причинах особой привлекательности, присущей русским женщинам. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

На фотоснимке, опубликованном звездой сериала “Счастливы вместе” в личном микроблоге, она предстала, позирующей на фоне морской глади. Яркий и эффектный наряд Натальи Бочкарёвой подчеркнул её привлекательную фигуру и стройные ноги. Фотографию она сопроводила своими рассуждениями о том, чем отличаются русские женщины от своих иностранных “визави” и почему они являются приоритетным выбором для мужчин других стран. “Мы ухаживаем за собой и стараемся хорошо выглядеть при любых обстоятельствах”, – обозначила основной тезис артистка. По её мнению, представительницы прекрасного пола из США, Франции, Италии и других стран уделяют своей внешности намного меньше времени, чем женщины славянских кровей. Причиной этому красавица видит отсутствие у иностранок внутренней необходимости к подобным мероприятиям. Кроме того, Бочкарёва уверена в том, что именно наличие особой природной красоты русских дам, а также их повышенное трудолюбие, жизненная приспособленность и уважение к мужчинам, делают её соотечественниц особенно привлекательными для зарубежных кавалеров. Завершая откровения, телезвезда процитировала изречение знаменитой Габриэль Шанель: “Не всякая жительница рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам – она просто напросто глупа”.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры согласились с мыслью хозяйки аккаунта о том, что стремление уделять много внимания уходу за собой является особым внутренним “качеством” российских женщин. По мнению этой части посетителей микроблога, зарубежные красотки попросту не нуждаются в повышенном уходе, ведь они живут в намного более комфортных условиях. Большинство же поклонников, напротив, согласились с любимицей “на все 100%”. Особую группу составили подписчики, которые, вопреки поднятой теме, предпочли выразить восхищение внешностью самой Натальи Бочкарёвой. “Красотка!”, “Огонь!”, “Красивая, несравненная!” – такими эпитетами наградили они актрису.