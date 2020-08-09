 

Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета ВМС США над Черным морем

09.08.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинИстребитель Су-27 Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата самолета радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем, информирует Национальный центр управления обороной России.

«Девятого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота американского самолета-разведчика от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Уточняется, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено.

Такие инциденты – не редкость. Ранее российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика американских ВВС над Черным морем 7 августа. Предыдущий перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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