Климкин о выборах в Беларуси: Все самое интересное начнется после них, это вопрос нашего существования

09.08.2020, 19:45, Новости дня

Основные события, связанные с политической ситуацией в Беларуси, начнутся после выборов президента, которые завершаются 9 августа. Такое мнение выразил сегодня в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Выборы в Беларуси не станут логическим или не совсем концом. Все самое интересное начнется после них. Нам нужно бороться за европейскую Беларусь, эту борьбу не можем и не должны проиграть, это вопрос нашей безопасности и нашего существования”, – написал дипломат.

Вибори у Білорусі не стануть логічним або не зовсім кінцем. Все найбільш цікаве почнеться після них. Нам потрібно боротися за європейську Білорусь, цю боротьбу не можемо і не маємо програти, це питання нашої безпеки і нашого існування.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 9, 2020

С 4 по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. На 9 августа было запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.