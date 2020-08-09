 

Климкин о выборах в Беларуси: Все самое интересное начнется после них, это вопрос нашего существования

09.08.2020, 19:45, Новости дня

Основные события, связанные с политической ситуацией в Беларуси, начнутся после выборов президента, которые завершаются 9 августа. Такое мнение выразил сегодня в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Выборы в Беларуси не станут логическим или не совсем концом. Все самое интересное начнется после них. Нам нужно бороться за европейскую Беларусь, эту борьбу не можем и не должны проиграть, это вопрос нашей безопасности и нашего существования”, – написал дипломат.

Вибори у Білорусі не стануть логічним або не зовсім кінцем. Все найбільш цікаве почнеться після них. Нам потрібно боротися за європейську Білорусь, цю боротьбу не можемо і не маємо програти, це питання нашої безпеки і нашого існування.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 9, 2020

С 4 по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. На 9 августа было запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мантуров предположил сроки восстановления промпроизводства в России

16.07 / Зеленский уволил посла Украины в Румынии. Дипломата назначили госсекретарем МИД Украины

21.07 / Администратора паблика «Омбудсмен полиции» выпустили из СИЗО

06.07 / В США считают жертв COVID-19 и стрельбы на улицах

23.07 / ЦБ предупредил вкладчиков банков о новой схеме мошенничества

07.07 / Японский финансист объяснил стабильность российской экономики в период пандемии

18.07 / Глава Верховного Суда Украины заявила, что у судебной системы те же недостатки, что и у других ветвей власти

03.07 / Гоген Солнцев на самоизоляции жил с тремя пенсионерками в глухой деревне

31.07 / Посольство РФ в Варшаве возмутилось актом вандализма в отношении памятника Рокоссовскому

06.07 / В Ленобласти задержаны наркокурьеры с 50 килограммами синтетики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска