Штаб ООС: 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил нет погибших и раненых

09.08.2020, 19:45, Новости дня

Штаб операции Объединенных сил сообщил об одном нарушении условий перемирия со стороны пророссийских боевиков на Донбассе.

“Вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений”, – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом обстрелов со стороны боевиков в течение 9 августа зафиксировано не было.

“14-е сутки подряд, с момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, – подчеркнули в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только “одиночные обстрелы”.