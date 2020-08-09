 

Гани объявил об освобождении последней группы заключенных талибов

09.08.2020, 19:41, Новости дня

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил об освобождении из тюрем последней группы из 400 членов движения Талибан, что открыло дорогу к началу мирного диалога с этим движением при посредничестве США.

Решение Гани было принято после того, как спонсируемая правительством общественная ассамблея Лойя джирга рекомендовала ему освободить заключенных в рамках соглашения между Талибаном и США, направленным на прекращение войны в Афганистане.

Соглашение от 29 февраля призывает к освобождению 5 тысяч заключенных повстанцев в обмен на освобождение тысячи сотрудников афганских служб безопасности, которые находились в плену у Талибана.

Талибан уже освободил всех заключенных. Гани освободил всех талибов, кроме 400, и в пятницу собрал трехдневную Лойя джиргу, чтобы обратиться к ней за советом. По его словам, по закону он не уполномочен помиловать заключенных, поскольку они были осуждены за «серьезные преступления».

По итогам дискуссии, ассамблея из более чем 3 тысяч делегатов в воскресенье призвала Гани освободить заключенных.

Позднее президент Афганистана поблагодарил ассамблею, заявив: «Сегодня я подпишу указ об освобождении этих 400 заключенных».

«Талибан пообещал, что в течение трех дней после освобождения этих 400 заключенных они начнут прямые переговоры с правительством, и главным вопросом в повестке этих переговоров станет соглашение о постоянном прекращении огня», – заявил Гани на открытии Лойя джирги.

Официальной даты внутриафганских переговоров объявлено не было, но ожидается, что они начнутся в столице Катара Дохе, где находится политический офис Талибана.

Лидеры Талибана неоднократно заявляли, что в случае освобождения заключенных, они немедленно приступят к мирным переговорам с другими группами в Афганистане.

«США намерены добиваться от Талибана выполнения этих обязательств», – заявил госсекретарь США Майк Помпео перед началом работы Лойя джирги.

«Мы понимаем, что освобождение этих заключенных – это непопулярное решение. Но этот трудный шаг приведет к снижению насилия и прямым переговорам, итогом которых станет мирное соглашение и прекращение войны», – добавил Помпео.

США уже начали поэтапный вывод войск из Афганистана в соответствии со своими обязательствами по соглашению, доведя численность американского контингента с 13 тысяч на момент его подписания до примерно 8600. Соглашение предусматривает полный вывод всех американских и коалиционных сил к июлю следующего года.

Министр обороны США Марк Эспер заявил телекомпании Fox News в субботу, что к концу ноября численность американских войск в Афганистане будет «меньше 5 тысяч».



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