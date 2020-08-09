Министр здравоохранения США находится с визитом на Тайване

09.08.2020, 19:41, Новости дня

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в воскресенье прибыл на Тайвань во главе американской делегации. В ходе трехдневного визита он встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Это визит американского чиновника самого высокого уровня после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем в 1979 году, который проходит на фоне исторического ухудшения отношений между США и Китаем.

Китай считает Тайвань своей территорией и возражает против официальных контактов между США и Тайбэем. В свою очередь, президент Цай Инвэнь решительно выступает за признание Тайваня суверенным государством.

Пекин неоднократно и решительно возражал против признания самоуправляемого Тайваня и заявлял, что в случае необходимости захватит остров силой.

На днях Китай назвал визит Азара угрозой «миру и стабильности», а министр обороны КНР предупредил об «опасных шагах» Вашингтона.

Вашингтон назвал поездку Азара возможностью изучить историю успеха Тайваня в борьбе с коронавирусом и признать его прогрессивные ценности.

«Эта поездка является признанием успеха Тайваня в борьбе с COVID-19 и свидетельством общей убежденности в том, что открытые и демократические общества обладают наилучшими возможностями для борьбы с такими угрозами, как COVID-19», – заявил журналистам перед поездкой представитель министерства здравоохранения и социальных служб.

На Тайване зарегистрировано менее 500 случаев COVID-19 и лишь 7 летальных исходов.