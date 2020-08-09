Мнение: Досрочная победа?

09.08.2020, 19:38, Разное

Выборы в Белоруссии еще до обеда признаны состоявшимися. Неудивительно – 40% избирателей проголосовали досрочно. Естественно, что такой невероятно высокий процент, да еще фактически в отсутствие любого контроля позволяет получить требуемый результат даже, если нужный кандидат имеет рейтинг процентов в 10. Да хоть бы и 3 процента. Что это за кандидат, известно заранее.

В определенном смысле белорусов, безусловно, жаль. Два режима – российский и белорусский – при всех существенных различиях между собой – это два стагнационных проекта. Разница лишь в том, что Белоруссия зафиксировала "ноль" по позднему СССР на самой низкой точке динамики его развития, в России "ноль" зафиксирован на постприватизационном периоде, когда бывшая общенародная собственность была захвачена небольшой кучкой правящей знати. Внутри этой знати процесс перераспределения украденной собственности протекает беспрерывно, но сама система жестко зафиксирована именно на этом положении.

В Белоруссии собственность находится в управлении класса номенклатуры, в России сегодня она передана в руки сословия гангстеров, которое сумело отобрать ее у сословия позднесоветской номенклатуры, устроившей развал СССР. И именно эта точка является окончательной, по которой консенсус с народом достигнут быть не может.

Следствием "стабильности" становится отказ от развития, а значит – деградация. И Путин, и Лукашенко могут сколько угодно рассказывать про врагов, которые мешают развитию и поступи в сияющие дали, но реальная причина деградационных процессов именно в отказе от развития как такового, иначе "стабильность" затрещит по швам. Жизнь – это движение. Либо вперед и вверх, либо назад и вниз. Замереть и застыть можно только в могиле.

Проблема любой "стабильности" в том, что можно какое-то время, и даже продолжительное, удерживать ее. Однако чем дольше накапливается напряжение, тем разрушительнее будет землетрясение. Уже поэтому четверть века Лукашенко и двадцатилетие Путина примерно со схожими результатами их правления (важнейшим из которых является полное отсутствие перспектив) – это отложенная по времени катастрофа, причем чем дальше, тем более разрушительная.

Правда, обратный пример – безудержное развитие в никуда, что демонстрирует Украина – тоже не айс. Но у Украины ровно та же проблема – полное отсутствие проекта развития. То, что есть, основано на отрицании ("Украина – не Россия") и на абстрактном "за все хорошее против всего плохого" ("Украина – цэ Европа"). Проекта под названием "Украина – это Украина" украинская творческая мысль родить не смогла. Украинцы не смогли отрефлексировать стратегическую задачу – зачем мы? Для чего мы? Во имя чего мы? А потому проекта развития нет. Развитие – есть. Проекта – нет. Что на выходе получается – видно очень даже неплохо.

Уже поэтому приводить в пример Украину, как антитезу путинской и лукашенковской "стабильности" я бы не стал – обе хуже. И принудительная стагнация страны, и безвекторный скач в никуда плохи оба. Просто по-разному. Единственное, в чем украинцы точно опережают и русских, и белорусов – это в том, что они проходят через обучение. Плохо проходят, но отрицательный опыт лучше, чем вообще никакого. Обучение – это выборы, где люди учатся самому важному – отвечать за свой выбор. Нести ответственность. Это дело небыстрое, и, возможно, на него уйдет одно-два, а то и более, поколений. Но в России и Белоруссии этого нет вообще. Народ не готов нести ответственность за свое будущее, доверяя его фюрерам. А значит – обрекает себя и своих детей на его отсутствие. И пока эта ситуация не изменится – стагнация и перманентная катастрофа будут нашими спутниками.

В этом смысле белорусов и жаль. Разговоры про то, что Лукашенко лучше, чем кто-то там еще, не убеждают. Лучшее – враг хорошего. До тех пор, пока белорусов можно будет без малейших проблем обманывать на выборах (а масштаб фальсификаций на нынешних уже понятно, что невероятно высок, иначе не пришлось бы почти половину голосов рисовать на досрочном голосовании) – до тех пор белорусы будут согласны жить без перспектив. Собственно, это же относится и к нам.