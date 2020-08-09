Более 80 процентов россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России

09.08.2020, 19:32, Разное

82% россиян хотят, чтобы Александр Лукашенко стал следующим президентом России, показал опрос белорусского Центра народных настроений им. М.И.Калинина. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1». Отмечается, что это рекордный показатель за всё время исследований. При этом 6% россиян не хотят видеть Александра Лукашенко своим лидером, 12% — затруднились с ответом.

По данным социологического исследования, больше всего россияне ценят позицию белорусского лидера по борьбе с COVID-19 (75%), проведение парада Победы 9 мая 2020 года (73%), экономические успехи Белоруссии (66%) и жёсткий стиль управления (61%). Каждый второй россиянин положительно оценивает сохранение в Белоруссии системы колхозов и государственных предприятий.

Доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко объясняет показатели тем, что «россияне всё чаще надеются, что в России во внутренней политике будет проведён поворот капиталистической формации в сторону государственного регулирования, а во внешней — выстраивание и проведение более независимой политики без какой-либо оглядки на мнение западного сообщества».

По мнению социолога, по этим показателям Александра Лукашенко является привлекательным политиком для россиян.

– Александр Григорьевич — человек из простого народа, бывший директор колхоза. У большинства белорусов и россиян о нём давно сформировался положительный образ крепкого хозяйственника и последнего независимого политика Евразии, — считает Коваленко.

ЦНН им. М.И.Калинина проводил телефонный соцопрос с 1 по 5 августа. В нём приняло участие 278 россиян из шести регионов России.