 

Мнение: Задержание интернет-эксперта

09.08.2020, 19:20, Разное


Колонна внедорожников Dongfeng Mengshi с колесной формулой 4×4, приданная бригаде воздушно-десантных войск НОАК, направляется на полигон через пустыню Гоби на северо-западе Китая для проведения комплексных тактических учений Photo:China Military

На заметку интернет-экспертам.

Интернет-”эксперт” задержан за распространение слухов о некачественной военной технике которая послужила причиной жертв среди военнослужащих НОАК во время столкновения на границе с Индией
Пользователь сети был задержан/а за распространение в социальных сетях слухов о том, что некачественная военная техника, поставляемая компанией Dongfeng, являющейся дочерней компанией Dongfeng Motor Corporation, и коррупция среди персонала подразделения специального оборудования компании привели к жертвам среди солдат во время столкновений на границе с Индией, говорится в сообщении, опубликованном компанией в среду.

Пользователь сети по фамилии Чжоу признался, что он (или она) сфабриковал слух и разместил его в группе семейных сообщений в Wechat в воскресенье, Это сообщение затем было распространено дальше по платформе.
Позже компания Dongfeng сообщила о широко распространенном сообщении в полицию в понедельник и попросила провести расследование по этому делу из-за негативного воздействия, которое оно оказало на компанию.
После задержания Чжоу извинился за свое (или ее) поведение в собственноручно написанном письме к общественности.
Компания Dongfeng опубликовала письмо Чжоу в своем официальном аккаунте на Wechat и отметила, что производственная и эксплуатационная работа подразделения специального оборудования ведется в нормальном режиме, и подразделение прилагает все усилия, чтобы обеспечить высокое качество своих военных машин и не терпит любых коррупционных действий.
Компания заявила о себе как о производителе военной техники №1 в Китае на службе национальной обороны.

http://perevodika.ru/articles/1209850.html – цинк

Так что, при желании, могут отлавливать не только за фотки Гитлера на сайте "Бессмертного полка".

Источник: Colonel Cassad



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