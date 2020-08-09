Мнение: Стыдная украинская болезнь

09.08.2020, 19:20, Разное



“Чё вылупились, американцы? Учитесь!”

Впрочем, говорить о каких-то успехах России в «борьбе с коронавирусом» просто смешно на фоне… Украины. Вот уж где успех так успех! В цифрах это выглядит так: если в России умерших от ковида в 10 раз меньше, чем в США – то на Украине умерших от него примерно в те же 10 раз меньше, чем в России. То есть Украина в Европе – вообще почти уникум, ее ковидная статистика должна быть предметом черной зависти всех развитых европейских стран. Согласно тому же международному сайту https://coronavirus-monitor.info/ , на Украине за все время «эпидемии» от ковида умерло… 1873 человека. Напомню показатели смертности по странам: Англия (45 тысяч), Франция (30 тысяч), Испания (30 тысяч), Италия (35 тысяч), США (150 тысяч), Россия (14 тысяч).

Каково? И даже если пересчитать с учетом общей численности населения, получится не менее круто. Например, если взять страну с самой передовой медициной в мире (до недавнего времени таковой считались США), то получим, что на 100 тысяч населения по России смертность от ковида меньше, чем в США, примерно в 5 раз, а по Украине – почти точно в 10 раз.

Украинская медицина (или, если хотите, система здравоохранения) оказалась ровно в 10 раз эффективнее хваленой американской! Это ли не повод для гордости?! Как-никак, важнейший социальный показатель – охрана здоровья. Почему же не слышны победные фанфары? Почему на Украину не отправляются врачебные делегации со всего мира – перенимать ценнейший опыт?

А вместо фанфар – реакция какая-то странная: почти полное молчание. Взять нашу РФ: здесь у прогрессивной общественности почти полный консенсус – все российские данные фуфло, ковид косит население, Путин всё скрывает, позор Путину. Казалось бы – прекрасный повод заодно заявить сакраментальное «а вот на Украине…!» – да и отрекламировать заодно тот самый «европейский шлях», которым двинулся украинский народ и по пути шутя победил ту самую болезнь, от которой сами европейские страны по сей день не знают, куда деваться. «Верной дорогой идете, товарищи!»

Но нет, такого про Украину не говорят. Про нее почему-то вообще молчат. Хотя интересно ведь – откуда такие впечатляющие успехи? Что поспособствовало – они там все поголовно в масках? Едят и спят в перчатках? Из прорвавшегося в мировую печать я помню разве что случай с каким-то санаторием под Харьковым, который толпа перевозбудившихся громадян все рвалась сжечь вместе с обитателями – гражданами той же Украины, эвакуированными из-за границы «на карантин». Толпа украинцев, насколько можно было понять, в карантин не особо верила, а предпочитала решить проблему более радикально – прокаливанием. Но полиция и войска ей это не позволили.

Потом еще было сообщение, что в Киеве ради карантина закрывали метро. Неужели именно эта мера оказалась настолько решающей?! Закройте метро – и у вас тоже будет 1873 умерших за 7 месяцев чудовищной эпидемии смертельного ковида?!

Но в целом – ситуация, конечно, скандальная. В Англии 45 тысяч умерших, а на Украине – в 20 с лишним раз меньше. Про США и сравнивать смешно – по абсолютным показателям разница почти в 100 раз. СТО РАЗ!! Да что эта Украина себе позволяет?!

Но поищите обвинения Украины – по русскоязычным соцсетям – в «занижении статистики». Их нет! С Украиной у прогрессивного человечества получается стыдная дилемма: восхищаться ее «успехами» – это в первую очередь опускать все прочее прогрессивное человечество, включая его флагмана США. Но и обвинять в фальсификациях – тоже «западло»; ведь не было еще директивы считать Зеленского диктатором или путинской марионеткой? Не было. А если не было – то как же объяснить, ЗАЧЕМ он занижает?

То есть про Украину ничего сказать нельзя – ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому про нее просто молчат – как обычно и умалчивают про «стыдную болезнь», про которую «нельзя говорить в приличном обществе».

Хотя это ведь действительно интересный, достойный анализа вопрос: если даже Украина действительно занижает статистику по ковиду – то ЗАЧЕМ она это делает? Разве ей не выгоднее было бы представить себя «жертвой эпидемии» и получить за это лишнюю порцию внимания и заботы от так называемого «мирового сообщества»? И наоборот: разве ее нынешние цифры «у нас здравоохранение в 10 раз лучше, чем в США» – не являются в очевидном смысле вызывающими? Зачем так жестоко троллить старшего товарища? Демократы ведь в Штатах тоже потеряли берега – они наверняка станут тыкать Трампа носом еще и в украинские цифры – «вот, даже на Украине теперь борются с эпидемией в 100 раз лучше, чем у нас при Трампе!»

Нескромно как-то. Ай-яй-яй.

UPD. В комментах уже появились украинцы, которые в принципе не видят никаких оснований для удивления. Ну да, – говорят, – а как иначе? МЫ ЖЕ ВОВРЕМЯ ВВЕЛИ КАРАНТИН! После чего следуют традиционные сетования, что “этот чертов Сапожник ни в чем не хочет досконально разбираться”.