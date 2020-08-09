 

Стычки между протестующими и силовиками вспыхнули в центре Бейрута

09.08.2020, 19:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСтолкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье в центре ливанской столицы, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ, передает ТАСС.

При этом уточняется, что полиция в Бейруте начала применять спецсредства и резиновые пули для разгона манифестантов.

Протестующие в ответ забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих. 

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.



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