Стычки между протестующими и силовиками вспыхнули в центре Бейрута
09.08.2020, 19:16, Новости дня
Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье в центре ливанской столицы, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ, передает ТАСС.
При этом уточняется, что полиция в Бейруте начала применять спецсредства и резиновые пули для разгона манифестантов.
Протестующие в ответ забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Напомним, в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих.
Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.
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