Мнение: Перспективы рубля, опасные гособлигации США и дискриминация в Твиттере

09.08.2020, 19:06, Разное

1. Мы с Кримсоном провели двадцатый выпуск «Клуба Зелёной Свиньи» (тизер прикреплён к посту). Говорили про перспективы Александра Лукашенко, про рейдерский захват ТикТока и про перспективы деноминации с инфляцией в России. Подписаться на полную версию можно здесь:

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2. Сингапурские эксперты предлагают инвесторам сбрасывать гособлигации США, так как опасаются американо-китайского конфликта в Южно-Китайском море:

https://lenta.ru/news/2020/08/04/war/

На глобальном финансовом рынке наметилось изменение статуса-кво — игроки начали отказываться от низкодоходных и надежных активов в пользу наличных. О кардинальном изменении тренда агентству Bloomberg рассказал представитель сингапурского хедж-фонда APS Asset Management Pte, он связывает изменения с реальными рисками вооруженного конфликта между США и Китаем.

К числу низкодоходных и надежных активов традиционно относят государственные облигации США, в эти ценные бумаги вкладывают деньги многие страны по всему миру, например Россия. Однако основатель и директор хедж-фонда Кок Хой Вонг считает, что из американских бумаг пришла пора выводить деньги. Он настаивает, что рынок недооценивает риски реального военного столкновения между США и Китаем.

Вонг уверен, что во время американской избирательной кампании политическое напряжение может достигнуть пика, а США могут спровоцировать конфликт в Южно-Китайском море. Тогда «рынки будут паниковать и рушиться».

Проблемы американского рынка вовсе не исчезли после успокоения ситуации с эпидемией коронавируса (которая, кстати, тоже никуда не делась и продолжает набирать обороты).

Ранее в случае военных и политических конфликтов инвесторы могли рассчитывать на американские активы как самые безопасные. Теперь от этих активов предлагают избавляться.

3. Накануне выборов в США Твиттер, вслед за Фейсбуком, включился борьбу за достоверность информации и против влияния внешних сил на демократию в США. Аккаунт телеканала RT помечен подписью “Russia state-affiliated media” («Связанное с российским государством СМИ»):

https://twitter.com/rt_com

Теперь эта надпись будет появляться во всех твитах, как бы намекая читателям, что за передаваемыми им новостями стоит Кремль, даже если эти новости совершенно не связаны с Россией.

Чёрной метки удостоились лишь те иностранные СМИ, которые по каким-либо причинам не нравятся американским демократам. Так, на канале Би-Би-Си нет никакой пометки о связи с великобританским государством:

https://twitter.com/bbcworld

Более того, на аккаунте телеканала «Аль-Джазира» нет пометки о связи с Катаром:

https://twitter.com/ajenews

Конечно, честной игры от британцев или американцев никто не ждал и раньше, однако в прошлые времена наши западные друзья, по крайней мере, старались соблюдать видимость приличий.