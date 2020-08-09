 

Личное: Зачем Барановская даёт сразу?

09.08.2020, 19:05, Разное

Сегодня из небытия вдруг всплыла тушкой Юлия Барановская — женщина сомнительных внешних данных, зачавшая троих детей во грехе от не очень умного самца чипсоеда.

«Не важно, когда давать, главное — дать хорошо», — выдала Барановская, отвечая, стоит ли ждать третьего свидания, чтобы раздвинуть ноги.


Экая игривая развратница! Фото: Соцсети

Дать хорошо, считает 40-летняя мать троих детей, это самое важное.

Смотрю на Юлю и вот, что думаю: а ведь права, зараза!

Несмотря на обрушившуюся со стороны фанаток эскортограмных давалок критику, Юля объясняет свою позу раком:

«Со мной редко кто до третьего свидания доживает».

То есть, если не дать сразу, то секса у Юльки вообще не будет.

И действительно, кто в здравом уме польстится на Барановскую? Второго такого же тупого футболиста найти очень сложно.

Готов мужик? Выпил лишнего? Видишь, что можно стянуть штаны и насладиться эрекцией? Бери и давай!

Возможно, когда дашь хорошо, будет ещё свидание. Третьего, как правило, не случается, даже если вдруг у Юлечки всё получилось, её старание не компенсирует её странного голоса.

И хотя я — за хоть какие-то нормы морали в области половых отношений, бросить камень в Юлю я не решусь. Если дать сразу, быстро и хорошо, является её единственным шансом, значит нужно пользоваться моментом, а не строить из себя Оксану Самойлову.

Тем более, мы же все понимаем, что такое самка Джигана, верно?

Колитесь: как вы относитесь к тому, чтобы дать на первом свидании? Для вас это — норма? Или ждёте третьей встречи, сжимая до слёз влагалище?

Источник: Лена Миро



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