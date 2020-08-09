Мнение: «За ним местные олигархи, силовики, тысячи оголтелых мужиков с оружием»

09.08.2020, 18:55, Разное

Ужас Свердловской области, который игнорирует власть и самая неоднозначная история последних месяцев, ставшая достоянием общественности только благодаря человеческой храбрости и осознанию, что они не одни во Вселенной. Правда, толку от этого маловато.

Невероятно, но на нашей планете есть место, куда не дотягивается рука ни Кремля, ни Русской Православной Церкви, которая только издалека наблюдает за происходящим, ожидая, что же произойдет дальше. Тем временем в оплоте «сталинского православия» происходит какой-то оголтелый треш, не вписывающийся ни в какие рамки даже церковного приличия. И пока в феномене Среднеуральского женского монастыря пытаются разобраться политологи и общественники, историей заинтересовался Следственный комитет.

Так, помимо федеральных СМИ, уставивших свой пристальный взор на схиигумена Сергия, которого, кстати, лишили данного статуса, историей истязаний детей в стенах монастыря заинтересовались правоохранительные органы.

Вот прямо сейчас нужно отвесить челобитный поклон дочери первого мэра Санкт-Петербурга Ксении Собчак, которая и запустила эту вереницу срывов покровов с схиигумена и его приближенных, в числе которых и силовики, и депутаты, и бандиты и ещё кого только нет.

К слову, в ходе разбирательства кем же всё-таки является отец Сергий, в миру – Николай Романов, выяснилось, что данный персонаж мало относится к тем, кого принято считать «единым с Богом»: две судимости, одна из которых за убийство гражданина Азербайджана просто за то, что тот им является. Он закатал свою жертву в бетон! И что сделала церковь?

«Ну, мы видели, как он замаливает свои грехи», – говорил нам представитель РПЦ.

А толку? На Урале человек, явно не симпатизирующий властям, чей приход больше похож не на церковный, а на грибной, собирает вокруг себя армию людей абсолютно разного пошиба – от нищих до чиновников, – и ведёт за собой, обращая в секту поклонения себе любимому.

Очень хочется верить, что СК РФ решил внезапно заняться этим не просто так, а реально решить эту проблему с недоцерковником, являющимся фанатом Сталина и издевательств над детьми.