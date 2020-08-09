 

Трамп выразил готовность помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте

09.08.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность оказать содействие в расследовании причин взрыва в Бейруте, о чем сообщил в воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент подтвердил, что США готовы и намерены продолжать оказывать помощь ливанскому народу в восстановлении. Президент согласился с другими лидерами тесно работать в рамках международных усилий. Президент Трамп также призвал правительство Ливана провести всестороннее и прозрачное расследование, в котором США по-прежнему готовы оказать содействие», – написал Дир на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. 



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