 

Юриста Барщевского обвинили в изнасиловании

09.08.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЗаслуженного юриста России, полномочного представителя российского правительства Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании. В воскресенье 9 августа Елена Радаева, якобы состоявшая в отношениях с Барщевским, сообщила, что юрист принудил ее к «мерзкому сексу» в квартире в Москве в 2011 году.

«В 2011 году меня принудил к мерзкому сексу и изнасиловал. Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса, что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет», – написала женщина на своей странице в Facebook.

Радаева отметила, что обратилась к Барщевскому за помощью из-за того, что против нее готовилось незаконное уголовное дело. Ей грозило до десяти лет тюрьмы.

По словам Радаевой, после того, как она «не выдержала и бросила его», Барщевский якобы пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела.

«Оно длилось четыре года и было закрыто в досудебном порядке с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт с корпорацией Роснано. Я дважды обращалась в полицию, мне отказали в возбуждении уголовного дела», – добавила она.

Кроме того, Радаева прикрепила к посту фотографии переписки с дочерью юриста, из которой следует, что дочь не отрицает связь отца с потерпевшей.

Ранее игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью после обрушившихся на него обвинений в сексуальных домогательствах.



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