Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»

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09.08.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЗадержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны покинуть республику, сообщил в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Они (журналисты) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», – передает ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что журналисты «Дождя» работали на выборах президента без аккредитации.

Позднее Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, задержанные журналисты находятся в минском РУВД.



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