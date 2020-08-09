Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»

09.08.2020, 18:48, Новости дня

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны покинуть республику, сообщил в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Они (журналисты) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», – передает ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что журналисты «Дождя» работали на выборах президента без аккредитации.

Позднее Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, задержанные журналисты находятся в минском РУВД.