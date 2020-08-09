Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

09.08.2020, 18:42, Новости дня

Представительство президента Украины в АР Крым опубликовало перечень гуманитарных оснований для пересечения административной границы с оккупированным полуостровом.

В сообщении, опубликованном в Facebook, сказано, что список составлен по результатам консультаций обсуждений чиновников представительства, Офиса президента и Кабинета Министров.

В период, пока работа пунктов пропуска на админгранице с Крымом будет ограничена, въехать или выехать из Крыма можно:

для подачи абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

в случаях отсутствия регистрации места проживания, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной правительству территории;

для соблюдения принципа единства семьи;

в случаях тяжелой болезни человека и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

В сообщении подчеркивается, что для выезда с временно оккупированной территории нужно обязательно установить приложение “Дій вдома” (срок самоизоляции можно сократить после получения отрицательного теста на COVID-19).

8 августа на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины решил запретить въезд и выезд из оккупированного Крыма до 30 августа для предотвращения распространения COVID-19.