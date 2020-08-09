 

Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества

09.08.2020, 18:10, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин в воскресенье утвердил Стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы.

«В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества постановляю… утвердить прилагаемую Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что основными целями госполитики в данной сфере названы консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.

Ранее указом президента было отменено ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил России.



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