Профессор Тимоти Спектор развеял три популярных мифа о похудении и здоровом питании

09.08.2020, 18:30, Разное

Профессор из Великобритании Тимоти Спектор развеял три популярных мифа о методе похудения и здоровом питании. Научного писателя и генетика удивляет множество непроверенной информации, со временем приобретающей роль “важных” рекомендаций, касающихся правильного образа жизни.

Распространенное мнение о важности завтрака при похудении является большим заблуждением. Употребление “правильных” блюд по утрам, якобы запускающее пищеварительный процесс и представляющее собой наиболее важный прием пищи, не более чем ошибочная рекомендация, которая не представляет пользы для организма. По мнению генетика, научные специалисты доказали, что 12-часовое голодание важно для снижения уровня инсулина и помогает избавиться от лишнего веса некоторым людям.

Следующим мифом оказалось принятое убеждение об обязательном включении в рацион рыбы из-за высокого содержания в ней омега-3 жирных кислот. Это заблуждение могут продвигать многие крупные предприятия, специализирующиеся на вылове и реализации рыбы. Тимоти Спектор привел данные, согласно которым одна только индустрия пищевых добавок с рыбьим жиром оценивается экспертами в £23 млрд. Никаких доказательств о “сверхпользе” добавок омега-3 нет, а сама рыбная продукция, содержащая антибиотики, может навредить потребителям.



Пищевая соль незаслуженно обвиняется в развитии гипертонии и других заболеваний. Ученый не смог найти подтверждений, касающихся снижения давления у тех, кто существенно ограничил употребление соли. Исследователи не выявили связи между меньшим количеством добавления соли в пищу и снижением вероятности развития инсульта, сердечного приступа и летальным исходом.