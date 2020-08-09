Ученые из Португалии открыли новый вид летучих мышей

09.08.2020, 18:13, Разное

Португальские исследователи информировали о том, что обнаружили в стране новый вид летучих мышей. По словам исследователей, его представители имеют визуальное сходство с сородичами, но отличаются от них по физиологическим параметрам.

Открытие ученых, представляющих Университет Порту, было совершено в рамках научной работы по составлению генетического каталога рукокрылых, обитающих на территории Португалии. Найденный новый вид получил название Morcedo-de-bigodes de Alcathoe и принадлежит к роду ночниц. Исследователи отмечают, что представители нового вида очень похожи на ночниц Алкафеи, однако между видами имеются очевидные генетические различия.

Согласно предварительным предположениям специалистов, ареалом обитания найденных летучих мышей является вся северная часть Португалии. Об этом пишет Biodiversity Data Journal.