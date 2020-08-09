Российские вертолеты приняли участие в тушении лесного пожара на Кипре

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09.08.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинДва вертолета российского производства Ка-26 приняли участие в тушении крупного лесного пожара на Кипре, сообщила газета «Филелефтерос».

Утром в воскресенье были потушены три фронта лесного пожара на границах провинций Пафос и Лимасол. Тушение шло сутки. Сгорело около пяти квадратных километров лесов и оливковых рощ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на борьбу с огнем были направлены сотни пожарных и добровольцев, семь воздушных судов и 30 наземных транспортных средств.

Два вертолета «Камов», базирующиеся в аэропорту Пафоса, и два самолета Департамента лесного хозяйства, прибывшие в Пафос из Акротири, где они базируются, начали с рассвета тушить пожар.

Напомним, в июне в Казахстане был потушен пожар в государственном лесном природном резервате «Ертис орманы», который распространился на площади около 100 га. В тушении пожара задействовали более 50 человек, в том числе сотрудников местного лесхоза и департамента по ЧС области, а также 20 единиц техники и вертолет Ми-2.



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