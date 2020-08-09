 

Мнение: Сколько в России судей, которые берут взятки?

09.08.2020, 18:06, Разное

В волгоградском ресторане «Фасоль» оперативники ФСБ задержали председателя Дзержинского райсуда Юлию Добрынину. Задержали с поличным при получении очередного транша взятки, общая сумма которой – 25 млн. рублей.

Между прочим, Добрынину позиционировали как одну из лучших судей Волгоградской области. Два года назад она едва не стала председателем областного суда. Но в последний момент назначение стопорнули…

С экс-гражданкой Украины Юлией Добрыниной следствие и суд, думаю, разберутся. Надеюсь, что наказание будет заслуженное – суровое и справедливое. Но мне вот что интересно. Сколько в России таких судей, как Добрынина, не брезгующих получать взятки? Или Добрынина – последний в России судья-взяточник?

Фотография Юлии Добрыниной  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Распни Ефремова

05.07 / Учёные предположили, что витамин D снизит риск заражения COVID-19

13.07 / Что случилось с певицей из “Фабрики звезд” Вержак после проекта

17.04 / Мнение: Анонс теста

31.07 / Мнение: Зачем бойцы «ЧВК Вагнера» летели в Стамбул?

27.07 / Как разнятся зарплаты в Москве и регионах

06.07 / «Анзор из Вены»

20.07 / Дженнифер Лопес рассказала о диете для поддержания идеальной фигуры

22.07 / Мнение: Экстремисткий парадокс

20.07 / Личное: Была спонтанная, смелая, честная

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска