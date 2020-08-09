Мнение: Сколько в России судей, которые берут взятки?

09.08.2020, 18:06, Разное

В волгоградском ресторане «Фасоль» оперативники ФСБ задержали председателя Дзержинского райсуда Юлию Добрынину. Задержали с поличным при получении очередного транша взятки, общая сумма которой – 25 млн. рублей.

Между прочим, Добрынину позиционировали как одну из лучших судей Волгоградской области. Два года назад она едва не стала председателем областного суда. Но в последний момент назначение стопорнули…

С экс-гражданкой Украины Юлией Добрыниной следствие и суд, думаю, разберутся. Надеюсь, что наказание будет заслуженное – суровое и справедливое. Но мне вот что интересно. Сколько в России таких судей, как Добрынина, не брезгующих получать взятки? Или Добрынина – последний в России судья-взяточник?

Фотография Юлии Добрыниной отсюда