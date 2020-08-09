Западные ученые рассказали о наличии разрыва в уровне благосостояния древних людей

09.08.2020, 17:43, Разное

Объединенный коллектив ученых из Западной Европы в ходе исследования обнаружил, что наличие разрыва в уровне благосостояния людей имело место уже около 6,5 тысяч лет назад. По словам исследователей, найденный факт ставит под сомнение распространенную ранее теорию.

В ходе раскопок в районе польского кладбища в Ослонках ученые, представляющие профильные научные организации США, Великобритании, Швеции и Польши, смогли изучить останки древних людей в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет. Всего было исследовано 30 скелетов, а кроме того, проанализированы кости, принадлежавшие крупному рогатому скоту. Все артефакты обнаружены в одном районе и относились к аналогичному периоду времени. Главным объектом анализа был показатель соотношения изотопов в костях. Выяснилось, что указанный фактор у людей, похороненных вместе с элементами дорогих украшений, примерно соответствовал этому показателю у животных, являвшихся поставщиком мяса. В свою очередь, соотношение изотопов в образцах останков, не имевших визуальных предметов роскоши, показало отсутствие у их хозяев мясного рациона питания. Таким образом, специалисты сделали вывод, что древние люди, захороненные с украшениями, питались говядиной и являлись землевладельцами, что демонстрирует различие в уровне благосостояния у местных жителей уже 6600 лет назад.

К слову, сравнив показатель соотношения изотопов в костях древних животных и их современных потомков, исследователи отметили, что крупный рогатый скот в те времена также пасся на освещенных солнцем полях, а не в затененной местности, как считалось ранее. Об этом пишет издание Antiquity.